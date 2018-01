Gripe suína já causou mais de 3.200 mortes no mundo

O número de casos de gripe A no mundo superam os 277.607 e as mortes causadas pelo vírus H1N1, causador dessa doença, são pelo menos 3.205, segundo informou nesta sexta-feira, 11, a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os dados correspondem aos contágios contabilizados até o dia 6 de setembro e a agência das Nações Unidas reitera que são os casos confirmados em laboratório, por isso que se estima que o número total é mais elevado.

A América continua sendo a região onde aconteceram mais mortes, com 2.467 confirmadas, e 120.653 contágios. A região do Pacífico Ocidental contabilizou 306 mortes e 69.389 casos. No Sudeste asiático são 221 mortes e 22.387 pessoas contagiadas.

Na Europa 125 pessoas morreram e outras 49 mil se infectaram. Na área do Mediterrâneo oriental, faleceram 51 pessoas e se contagiaram 9.844. Finalmente, na África, 35 pessoas morreram e 6.336 se contagiaram com o vírus da gripe A.

O comunicado da OMS também informa que nas áreas temperadas do Hemisfério Sul - Chile, Argentina, Austrália, Nova Zelândia - a situação está voltando à normalidade.

No entanto, se mantém a atividade da pandemia nas regiões tropicais da Ásia e América (especificamente, Equador, Venezuela, Índia, Camboja e Bangladesh).

Nas áreas tropicais da América Central e do Caribe - Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá e Cuba - prossegue a tendência de baixa nas afecções respiratórias da população.

Na Europa e Ásia Ocidental, em geral o nível de contágio é baixo, exceto alguns casos do leste do continente.