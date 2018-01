Gripe suína já contaminou quase 60 mil pessoas, diz OMS

A gripe suína já infectou 59.814 pessoas pelo mundo, segundo o mais recente balanço da Organização Mundial de Saúde (OMS), divulgado hoje. De acordo com a entidade, o vírus da influenza A (H1N1) já está presente em 113 países e matou 263 pessoas. O balanço anterior, de quarta-feira, apontava 55.867 ocorrências da enfermidade e 238 mortes. Hoje, a Austrália confirmou a quarta morte relacionada à influenza A (H1N1) - a quinta vítima vinculada ao vírus na região da Ásia-Pacífico. A outra morte na região ocorreu nas Filipinas.

A mais recente vítima australiana é uma mulher de 71 anos que morreu ontem, em Victoria. O Estado concentra 1.509 casos de influenza A (H1N1), de um total de 3.280 no país, segundo autoridades de saúde locais. Os outros três australianos que morreram tinham sérios problemas de saúde e as autoridades não determinaram se a doença foi a causa direta da morte. A secretária interina de Saúde de Victoria, Rosemary Lester, lembrou que a enfermidade é em geral branda, causando mais riscos aos que já estão com problemas de saúde. O vírus se espalha rapidamente na Austrália entre a população aborígine, no vasto deserto do centro do país.

Em Cingapura, o turismo caiu 13% em maio em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O Escritório de Turismo local apontou em comunicado que chegaram 730 mil turistas no período, ante 834 mil de maio de 2008. O governo atribuiu em parte o problema à gripe suína. O turismo é uma importante fonte de renda para Cingapura, que enfrenta sua pior situação em mais de 40 anos, por causa da crise econômica internacional. As informações são da Dow Jones.