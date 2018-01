Gripe suína leva escola Pueri Domus a antecipar férias em SP

A confirmação do segundo caso de gripe A (H1N1), a gripe suína, levou a escola particular Pueri Domus a antecipar o início das férias na unidade Verbo Divino, na Chácara Santo Antônio, zona sul de São Paulo. As aulas terminaram nesta sexta-feira, 19, uma semana antes do previsto. Em nota, o colégio justificou que a "a medida tem como objetivo evitar colocar em risco a comunidade escolar". Antes, o vírus já havia feito a instituição adiar a festa junina marcada para este sábado, 20.

Os laudos do Instituto Adolfo Lutz confirmaram que dois alunos contraíram a doença. Um da 7º série do ensino fundamental e outro da 6ª. O primeiro já recebeu alta e o segundo, está internado. Ambos viajaram para a Argentina recentemente. Segundo a escola, os dois casos não têm relação. Setenta e duas crianças estão sendo monitoradas.

Além da antecipação das férias, houve a intensificação da limpeza e da sala de aula e a recomendação, transmitida aos pais, para que procurem um médico caso seus filhos apresentem sintomas de febre e gripe.

As medidas se restringem a Unidade Verbo Divino, onde estão matriculados 1,2 mil alunos. Ao todo, as sete unidades do Pueri Domus contam com 3,5 mil. Fundada em 1966, a escola oferece educação infantil e ensino médio.