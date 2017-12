Gripe suína mata gestante em SP; são 31 mortes no Brasil

Mais uma morte por infecção do vírus da gripe suína foi confirmada no País, na tarde desta sexta-feira, 24. Agora são 31 óbitos causados pela doença, sendo que 14 só no Estado de São Paulo. A vítima mais recente é uma mulher de 20 anos, que estava grávida de 7 meses.

Segundo informações da Prefeitura de Cosmópolis, a 135 km da capital paulista, a jovem morreu em um hospital em Campinas, a 30 km de onde morava, na última segunda-feira, 20. Ela foi internada dia 16, com os sintomas da nova doença, e morreu 4 dias depois, mesmo dia em que o bebê nasceu. O laudo aponta que a jovem morreu de pneumonia. De acordo com a prefeitura, os exames da confirmação da doença saíram nesta sexta.

Também nesta tarde a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas confirmou a primeira morte causada pelo vírus Influenza A (H1N1) na cidade. A vítima é uma mulher de 37 anos que não viajou para o exterior e que não apresentava outras doenças.

A mulher, que não teve o nome divulgado, foi internada segunda-feira, 20, em um hospital da rede pública e morreu na quinta-feira, 23. Outras seis mortes que podem ter relação com a nova gripe estão sendo acompanhadas.