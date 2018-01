Gripe suína: MG também impõe restrição a grávidas

Minas Gerais é mais um Estado a adotar medidas para proteger as gestantes, um dos grupos considerados de maior vulnerabilidade ao vírus da Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína. A Secretaria de Estado da Educação decidiu afastar todas as professoras e servidoras da rede pública que estiverem grávidas por tempo indeterminado.

A Secretaria de Educação de Belo Horizonte seguiu o exemplo e adotou a mesma medida na rede municipal. A prefeitura da capital mineira também afastará as gestantes que trabalham no atendimento a pacientes em postos de saúde e hospitais.

Pela manhã, o governo do Rio de Janeiro decidiu dar licença a todas as servidoras grávidas até o dia 28. E ontem, o Estado de São Paulo fez a recomendação para que hospitais e demais serviços de saúde transfiram temporariamente funcionárias grávidas para outros setores, onde não haja contato com pacientes portadores de gripe.