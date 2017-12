Gripe suína: País recebe 1º lote de 50 mil tratamentos

O Ministério da Saúde recebeu hoje o primeiro lote de 50 mil tratamentos contra o vírus da Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína. Cada um dos tratamentos é composto por dez comprimidos de fosfato de osetalmivir, quantidade indicada para uma pessoa. O ministério afirmou ainda que uma segunda leva dos remédios, mais 50 mil, será entregue até o dia 15 de agosto. Outros 750 mil tratamentos chegarão até o dia 30 de setembro.

Gripe suína já matou mais de 700 pessoas no mundo, diz OMS

O primeiro lote será distribuído aos 68 hospitais de referência de todo o País para o atendimento aos pacientes com a nova gripe, de acordo com informações da pasta, e deve superar o número de casos graves, segundo o diretor de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, Eduardo Hage. O medicamento é indicado apenas para os casos mais sérios, que representa menos de 5% dos pacientes com os sintomas.

O Ministério da Saúde, por meio do Laboratório de Farmanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, já está produzindo 150 mil tratamentos que estarão disponíveis para uso a partir do fim do mês. Ao todo, será um milhão de tratamentos. De acordo com a pasta, o País possui matéria-prima para produzir um total de 9 milhões de tratamentos. O insumo foi adquirido em 2005, na época para uma possível epidemia de gripe aviária. O Ministério da Saúde investiu R$ 34,75 milhões na compra dos 800 mil novos tratamentos. O contrato com a farmacêutica Roche foi firmado em junho.