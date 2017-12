Gripe suína pode causar convulsão em crianças, dizem EUA

Crianças que sofrerem convulsões inexplicadas associadas a sintomas semelhantes aos da gripe devem ser testadas para o vírus H1N1 e tratadas com drogas antivirais, disseram autoridades sanitárias dos Estados Unidos.

Elas informam que quatro crianças do Texas que contraíram o vírus em maio tiveram convulsões e alterações mentais provocadas por infecção e inchaço do cérebro.

Algumas das crianças experimentaram sonolência, fraqueza e desorientação, e demoravam a responder a perguntas. Duas das quatro tiveram convulsões.

Todas se recuperaram e tiveram alta hospitalar sem dano cerebral permanente, de acordo com a equipe do Centro Médico da Universidade do Sudoeste do Texas e autoridades sanitárias locais e federais.

"Infecção pelo vírus da gripe sazonal pode ser associada a complicações neurológicas, mas a frequência com que essas complicações aparecem no caso do H1N1 é desconhecida", diz relatório semanal dos

Centros para Controle e Prevenção de doenças (CDC) do governo federal americano.

Infecções gripais respondem por cerca de 5% dos casos de encefalite infantil aguda, uma inflamação grave do cérebro que pode causar danos cerebrais e morte. Complicações neurológicas fizeram parte do quadro de 6% das mortes de crianças por gripe registradas nos EUA na temporada 2003-2004.