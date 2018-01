Grupo Bandeirantes promove 1º Curso de Oncologia gratuito para profissionais

SÃO PAULO - O Grupo Saúde Bandeirantes realizará gratuitamente neste sábado, 19, das 9h às 15h, o 1º Curso de Oncologia direcionado para médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas e nutricionistas.

Um dos temas abordados será o ciclo celular (tipos de quimioterapia e resistência a drogas), com a oncologista Dra.Vivian Palhano. Outro tema esperado é o transplante de medula, sobre o qual falará o hematologista Dr. Ricardo Chiattone.

A importância dos cuidados com os pacientes em processo de quimioterapia será debatido pela enfermeira-assistencial Priscila Feltrin.

O evento abordará também os princípios da oncologia, cirurgia oncológica e radioterapia. Apostilas com o conteúdo completo das palestras serão distribuídas. São 65 vagas no total e as inscrições devem ser feitas pelo site do hospital.

O hospital recomenda que, ao fazer a inscrição, sejam doados produtos de limpeza ou de higiene ou alimentos não perecíveis. O que for arrecadado será destinado à Associação para Pesquisa e Assistência em Transplante (Apat).

Serviço:

Data: 19 de junho, sábado

Horário: das 9h às 15h

Local: Auditório do Hospital Bandeirantes (Rua Galvão Bueno, 257, 3º andar, Liberdade, São Paulo)

Informações para o público: Instituto de Ensino e Pesquisa do Grupo Saúde Bandeirantes - iep@hospitalbandeirantes.com.br

Tel: (11) 3345-2219 / (11) 3345-2265

Inscrições: www.hospitalbandeirantes.com.br