Grupo estima que gasto anual de combate à Aids pode chegar a US$35 bi

LONDRES - A Aliança Internacional HIV/AIDS alertou neste sábado, 17, que o custo anual de combate à epidemia de HIV deve alcançar os 35 bilhões de dólares (R$ 62 bilhões) em 2030 se os governos não investirem corretamente em medidas de prevenção eficazes.

Na véspera da 18ª Conferência Internacional sobre Aids, que acontece neste domingo, 18, em Viena, a Aliança disse que o vírus HIV, que já contaminou cerca de 33,4 milhões de pessoas em todo o mundo, era uma "custosa bomba relógio" para familias, governos e doadores.

"Para cada duas pessoas que recebem tratamento, outros cinco são infectadas. Nesse ritmo, o gasto para combater o vírus subirá desde os atuais 13 bilhões de dólares para 19 a 35 bilhões em apenas 20 anos", afirmo Alvaro Bermejo, diretor executivo da Aliança Internacional HIV/Aids - que é uma instituição que reúne organizações e grupos de defesa de todo o mundo.

Bermejo também afirmou que autoridades encarregadas por programas de combate à doença no mundo precisam aumentar a prevenção e reduzir as barreiras que impedem os grupos marginalizados, como usuários de drogas, prostitutas e homossexuais, de receberem tratamento e serviços para a doença.

O vírus daHIV é transmitido durante o sexo, pelo sangue, por agulhas e leite materno. Ele gradualmente reduz as defesas do organismo e pode levar vários anos para causar os sintomas. O vírus já matou 25 milhões de pessoas desde que a pandemia começou no início dos anos 80.

A África subsaariana é a região mais afetada pela doença: são mais de 22 milhões de soropositivos, o que representa cerca de 67% de todos os infectados no mundo.

A Ucrânia também tem uma das taxas mais aceleradas de expansão da epidemia no mundo, principalmente devido a contaminação entre os usuários de drogas. Segundo os últimos dados disponíveis de 2008, a cifra anual de novos infectados com HIV foi de 2,7 bilhões, a mesma de 2007, ainda que um pouco mais baixa que os 3 bilhões de 2001.