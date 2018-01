Grupo protesta em audiência pública com ministro da Saúde

BRASÍLIA - Confusão e violência marcaram a participação do ministro da Saúde, Ricardo Barros, em uma audiência pública no Senado para discutir a medida provisória que renova o prazo para médicos estrangeiros atuarem no País.

Integrantes do grupo Democracia em Saúde iniciaram um protesto tão logo o ministro chegou ao plenário. Os gritos de "Barros golpista" e "Tirar o dinheiro do SUS faz mal à saúde" duraram pouco. Seguranças tentaram arrancar cartazes do grupo, formado por cerca de vinte pessoas. Um deles, que não quis ter seu nome revelado, resistiu em entregar o cartaz.

No confronto com seguranças, bateu seu rosto na parede e ficou com escoriações. As portas da sala foram fechadas, as pessoas impedidas de entrar ou sair do auditório. O ministro fez uma participação relâmpago, de menos de 10 minutos e saiu assim que os manifestantes deixaram os corredores.

Barros criticou a ação dos seguranças. Afirmou que a manifestação havia sido pacífica. "Espero que isso não ocorra amanhã". O ministro tem agendada para esta quarta uma audiência no Senado.

O confronto ocorreu quando manifestantes já se programavam para deixar o plenário. Para evitar que o integrante ferido fosse preso, o grupo fez um cordão em volta dele.