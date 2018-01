Guarulhos registra mais duas mortes de macacos por febre amarela

SÃO PAULO - A prefeitura de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, confirmou nesta terça-feira, 26, que a febre amarela foi a causa da morte de dois macacos encontrados nos dias 10 e 11 de dezembro. Os testes foram realizados pelo Instituto Adolfo Lutz. A prefeitura ressalta que os macacos não transmitem a doença ao seres humanos.

No dia 10, um macaco foi encontrado morto na rua, na região do Cabuçu, e outro foi achado no dia seguinte em uma área pertencente ao município do Parque Estadual da Cantareira.

Ao todo, a cidade conta com três mortes de macacos devido à doença.​ O primeiro caso foi de um animal encontrado em um pesqueiro na estrada dos Veigas, no Bairro do Marmelo, no dia 28 de novembro.

Na época, a Secretaria de Saúde informou que, diante do diagnóstico positivo, intensificaria a vacinação na região, além de realizar ações preventivas. Até o momento, mais de 240 mil pessoas foram vacinadas preventivamente em Guarulhos contra a febre amarela.

A secretaria recomenda que a população mantenha distância das matas e se vacine em uma das 27 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade. Os endereços e telefones dos postos de vacinação contra a febre amarela estão no site da prefeitura de Guarulhos.