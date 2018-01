H1N1 diminui abraços e beijos nos Estados Unidos, diz pesquisa

Graças à gripe suína, há relativamente menos abraços e beijos nos Estados Unidos. Cerca de um a cada dez americanos parou de abraçar e beijar amigos próximos ou parentes devido a preocupações com a gripe, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 8. O mesmo número parou também de apertar mãos.

Autoridades de saúde enfatizaram outras maneiras de evitar a contaminação, como lavar as mãos com frequência. A pesquisa determinou que cerca de dois terços dos americanos adotaram essas medidas.

A pesquisa por telefone também descobriu que cerca de seis em cada 10 americanos não estão preocupados, no momento, se eles ou alguém próximo a eles ficará doente com o vírus no próximo ano. O nível de preocupação tem caído, disse Robert Blendon, da Harvard School of Public Health.

No entanto, pais de crianças em idade escolar estão mais preocupados com relação à doença. Muitos deles disseram que as escolas não forneceram informações sobre quais medidas estão sendo tomadas para prevenir a doença.

Mais de mil pessoas participaram da pesquisa, que tem uma margem de erro de 3,6% para mais ou para menos.