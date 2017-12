Hospital de Parelheiros será entregue até setembro, diz Haddad

SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), disse nesta sexta-feira, 12, que o Hospital de Parelheiros, na zona sul da capital, será entregue pela construtora até setembro deste ano. As obras tiveram início em fevereiro de 2015.

“A previsão da construtora é entregar entre julho e setembro. A data mais provável é agosto”, afirmou Haddad sobre a construção da obra. Com 255 leitos, 30 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a futura unidade é uma reivindicação antiga dos moradores de Parelheiros.

O anúncio foi feito em agenda conjunta do prefeito com o governador Geraldo Alckmin (PSDB), durante entrega das obras de recuperação das estradas rurais Ponte Alta e Bela Vista, em Parelheiros, que facilitarão o acesso às rotas turísticas da região.

“Essas providências vão ser tomadas já porque nós queremos em 2016 o hospital funcionando. Entregue, a parte civil, é 100% de certeza. Equipamentos e pessoal (funcionários) estão sendo tomadas as providências”, explicou.

Haddad disse que incumbiu o secretário municipal da saúde, Alexandre Padilha, de fazer a aquisição de equipamentos e chamamento para o gestor do hospital. A unidade de Parelheiros está no Programa de Metas do prefeito.

A expectativa da Prefeitura é de que mais de 200 mil pessoas sejam beneficiadas com a unidade, que terá pronto-socorro, maternidade e centro de especialidades. Ao todo, serão 31 mil m² entre as Ruas Euzébio Goghi e Cacual, ao custo de R$ 145,6 milhões, pagos pela Caixa Econômica Federal.