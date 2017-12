Haddad faz AMA virar 1ª 'Hora Certa' Após reforma e ampliação do prédio, a primeira unidade da Rede Hora Certa foi inaugurada ontem, em substituição ao ambulatório de especialidades Maria Cecília, que já funcionava na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. A troca de nome e de função do posto médico ocorreu em pouco mais de dois meses e segue fórmula que será usada para agilizar a promessa de alcançar 32 unidades até 2016. Ainda neste mês, outras cinco devem ser entregues pelo prefeito Fernando Haddad (PT).