HC atenderá população na Campanha de Prevenção ao Câncer de Pele

SÃO PAULO - Neste sábado, 27, a Clínica de Dermatologia do Hospital das Clínicas (HC), da Faculdade de Medicina da USP, fará exames gratuitos para detecção precoce de câncer de pele. Quem for diagnosticado com a doença será inscrito e tratado no HC.

O atendimento - que integra a Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele, da Sociedade Brasileira de Dermatologia - acontecerá das 9h às 15h, no Prédio dos Ambulatórios, na Av. Enéas de Carvalho Aguiar, 155, próximo à Estação Clínicas do Metrô. Para prestar assistência, o hospital mobilizará cerca de 50 profissionais, entre médicos, enfermeiros, voluntários e do setor administrativo.

Pessoas com múltiplos "sinais" pelo corpo, sardas no rosto ou nos ombros, pintas que estão crescendo ou se modificando, feridas que não cicatrizam ou lesões pigmentadas nas palmas das mãos e nas plantas dos pés devem procurar o HC, munidas de RG e CPF/CNPJ.

O câncer de pele é caracterizado pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem esse tecido. A radiação ultravioleta é a principal responsável pela doença, mais comum em indivíduos de pele clara e com mais de 40 anos. O surgimento está diretamente ligado à exposição prolongada ao sol, principalmente sem proteção adequada.