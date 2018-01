Heliópolis ganha maior centro ambulatorial de São Paulo

O bairro de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, ganhou nesta quarta-feira, 9, o primeiro centro ambulatorial do país equipado com ressonância, segundo dados do governo do Estado. O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) recebeu o investimento de R$ 20,4 milhões e faz parte de um novo modelo de atendimento da Secretaria da Saúde, terá capacidade para 416 mil consultas com especialistas e 15,9 mil cirurgias por ano.

Com 16 mil metros quadrados de área construída, o AME Heliópolis é o maior do Estado e o primeiro centro ambulatorial do Brasil a contar com serviço de ressonância magnética.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O espaço é composto por seis salas de cirurgia, 12 leitos de recuperação pós-anestésica, 24 leitos de hospital-dia e 45 consultórios, além de equipamentos de ponta como ultrassonografia endoscópica.

Os moradores da comunidade terão acesso a consultas nas mais diversas especialidades médicas como cardiologia, urologia, cirurgia ginecológica, cirurgia pediátrica, além de exames como mamografia, tomografia, biometria ultrassônica e retinopatia.

A comunidade contará também com serviço de transporte para pacientes, atendimento especializado para idosos, entre outros programas. Torpedos por celular também serão utilizados para confirmar e alertar os pacientes sobre a aproximação da data de suas consultas.