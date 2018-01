Heliópolis tem mutirão de testes de HIV neste sábado

SÃO PAULO - A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo realiza neste sábado, 26, um mutirão de teste rápido de HIV na maior favela da capital. A ação acontece das 10h às 15h, durante a Jornada de Cidadania de Heliópolis, que fica no Centro de Convivência Educativa e Cultura do bairro.

Dezesseis profissionais do Centro Estadual de Referência em DST/aids, órgão da Secretaria, estarão no local atendendo os interessados. São psicólogos, assistentes sociais, biologistas e técnicos administrativos. O resultado do teste fica pronto em até 15 minutos após a coleta de sangue.

O diagnóstico precoce e o início do tratamento antirretroviral em momento oportuno são imprescindíveis para a qualidade de vida dos portadores de HIV/aids. Já a detecção tardia da doença pode prejudicar a eficácia da terapia.

"Com acesso facilitado ao teste anti-HIV, as pessoas têm a possibilidade de iniciar o tratamento clínico muito mais cedo, aumentando a chance de ter melhor qualidade de vida caso sejam portadoras do HIV", explica Maria Clara Gianna, diretora do Programa Estadual DST/aids-SP.

O teste de HIV é oferecido regularmente em todo o Estado de forma gratuita e sigilosa. Informações sobre os locais de exame estão no site do Programa Estadual www.crt.saude.sp.gov.br e também telefone 0800-162550.

O Centro de Convivência Educativa e Cultura de Heliópolis fica na Estrada das Lágrimas, s/n.