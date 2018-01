Holanda lança videogame que simula pandemia de gripe

Além dos métodos tradicionais, como tratamentos médicos e distribuição de remédios, a Holanda está utilizando uma arma inusitada para tentar conter a pandemia de gripe suína: um jogo de videogame.

União Europeia adota estratégia conjunta contra a gripe suína

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O jogo, batizado de A Grande Gripe, foi desenvolvido por especialistas do Centro Médico Erasmus, de Roterdã, e propõe ao jogador que tome diversas medidas para tentar conter a dispersão de um novo vírus de gripe pelo mundo.

"O game foi desenvolvido a partir da necessidade de alertar o público a respeito da ameaça que representa uma pandemia e sobre as medidas que estão sendo tomadas para contê-la", afirma Albert Osterhaus, virologista no centro médico e um dos médicos que participou da criação do jogo.

Osterhaus afirma que, apesar de ser uma maneira nova de fornecer informações ao público a respeito do avanço de uma pandemia, "o jogo não tem o objetivo de substituir os conselhos dados pelas autoridades médicas".

Recursos

O game é jogado online e pede que os participantes tomem medidas para conter um novo vírus. À medida que o tempo passa, mais pessoas vão ficando infectadas, morrem, e a doença se espalha para mais países.

Os jogadores podem usar diversas ferramentas para tentar conter a pandemia, como lançar alertas para a população, distribuir máscaras e remédios e estimular a pesquisa científica.

Para lidar com situações mais graves, o participante pode, inclusive, ordenar o fechamento de escolas, aeroportos e empresas, além de colocar em quarentena as pessoas com os sintomas da doença.

A chave para o jogo é a estratégia, já que os recursos em dinheiro para tomar medidas contra a gripe são limitados e podem ser bastante caras.

Os jogadores podem ainda escolher que tipo de vírus pretendem combater.

O vídeo de introdução do game informa os jogadores sobre outras pandemias que atingiram o planeta, como a gripe espanhola, em 1918, que deixou mais de 40 milhões de mortos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.