Homem de 46 anos é 10ª vítima da gripe suína em Campinas

A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, no interior de São Paulo, confirmou nesta sexta-feira, 14, mais uma morte de morador da cidade decorrente do vírus influenza A (H1N1), a gripe suína. Com isso, subiu para dez o número de óbitos pela doença no município.

De acordo com a secretaria, trata-se de um homem de 46 anos, que morreu no dia 13 de agosto. Ele estava internado desde o dia 31 de julho em um hospital conveniado do Sistema Único de Saúde (SUS) e já era um caso confirmado da doença desde o dia 5 de agosto. O paciente não tinha nenhuma doença que comprometesse o sistema imunológico.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O exame que diagnosticou a gripe suína foi analisado pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.

Também nesta sexta, foram confirmados mais cinco casos da doença no município, elevando o número para 150 - 65 homens (43,3%) e 85 mulheres (56,6%), sendo oito gestantes.