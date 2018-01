Homem morre com sintomas semelhantes ao do Ebola em Uganda

Um homem morreu em Kapala, capital de Uganda, após apresentar infecção hemorrágica e febres, sintomas similares ao do vírus Ebola. Segundo autoridades, as 80 pessoas que tiveram contato com o infectado foram colocadas em quarentena. Existem suspeitas de que a morte tenha sido causada pela doença de Marburg. Com sintomas parecidos com do Ebola, o vírus de Marburg tem um período de incubação menor, 14 dias contra 21.

O Ministério da Saúde de Uganda disse em comunicado, neste fim de semana, que um homem de 30 anos morreu em 28 de setembro, enquanto trabalhava em um hospital de Kampala. Ele teve sintomas semelhantes ao do Ebola, mas segundo amostras colhidas e testadas pelo Instituto de Pesquisa de Uganda, a infecção havia o vírus de Marburg. Os médicos disseram que seu irmão, uma das pessoas que entraram em contato com ele, desenvolveu sintomas semelhantes e tem sido mantido em quarentena.

O Ebola já matou mais de 3.400 pessoas no Oeste Africano. Em 2000, Uganda também foi atingida por vários focos de Marburg e do Ebola. Na época, a capital havia registrado a infecção em 425 pessoas, sendo que mais da metade era por causa do Ebola. / COM AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS