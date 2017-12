Homem 'pesca' pedaço de veículo espacial no interior do Pará

Um objeto ainda não identificado foi encontrado na Vila de Macapazinho, no município de Salinópolis, nordeste do Pará. Tudo indica que o material é um lixo espacial. A placa parece ser parte de um artefato maior com escritos em inglês e carimbada pela UK Space Agency (Agência Espacial Britânica). Um pescador encontrou o objeto na última sexta-feira, 25, e, na tarde desta segunda, 28, o Corpo de Bombeiros foi até o local e isolou a área.

O material foi encontrado em um sítio distante mais de 100 km do centro da cidade. O pescador engatou o anzol na estrutura e, quando percebeu a proporção da presa - aproximadamente do tamanho de um carro popular - pediu reforço. Foram necessários sete homens para tirar o material de dentro do rio e arrastá-lo para a margem.

O objeto está identificado como propriedade da "Arianespace", uma empresa francesa que produz, opera e comercializa foguetes espaciais. Também há números que se referem a operação, construção, conjunto e controle do modelo.

De acordo com o Major Edgar Góes do Corpo de Bombeiros Militar de Salinópolis, ninguém deve mexer na peça até que as visitas técnicas sejam realizadas.

"Avisamos a Secretaria de Segurança Pública do Estado e a Aeronáutica. Enquanto eles não vierem, o local permanece isolado porque não sabemos se há risco de radiação", afirma. A Força Aérea Brasileira (FAB) disse que ainda está apurando a informação.