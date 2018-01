Homem sobrevive depois de ter o crânio perfurado por arpão

Uma equipe de médicos removeu com sucesso um arpão de pesca de 15 centímetros da cabeça de um homem que teria sido atingido enquanto mergulhava na Ilha do Governador, na costa do Rio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o mergulhador Emerson de Oliveira Abreu passa bem e é improvável que tenha sequelas. Aparentemente, o arpão foi lançado por ele mesmo, ricocheteou nas pedras da costa e penetrou no crânio de Abreu tão profundamente que apenas a ponta ficou de fora, informou a família e autoridades locais.

Segundo com um dos médicos da equipe, Abreu "teve sorte": a lança entrou por cima do olho esquerdo e não atingiu nenhuma área crítica do cérebro. A cirurgia, de alto risco, demorou cinco horas.