Homens pensativos e mulheres sorridentes são vistos como sexy

De acordo com pesquisadores canadenses, as mulheres acham homens felizes menos sexualmente atraentes do que os homens cujas expressões traem orgulho ou deixam transparecer que eles erraram e têm consciência do fato.

Publicado online na terça-feira no periódico Emotion, da Associação Psicológica Americana, o estudo mostrou fotos de pessoas do sexo oposto a homens e mulheres. Pediu-se aos participantes que citassem suas reações iniciais em termos de atratividade sexual, com base nas expressões que viram.

"Os homens que sorriam foram considerados pouco atraentes pelas mulheres", disse a professora de psicologia Jessica Tracy, da Universidade da Colúmbia Britânica, que dirigiu o estudo.

"Assim, se os homens pensam que sorrir é bom se eles querem ser vistos como sexualmente atraentes, nossas descobertas sugerem que esse não é o caso", disse Tracy.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A reação dos homens foi exatamente o oposto.

"As mulheres que sorriem são muito atraentes. O sorriso foi de longe a expressão mais atraente manifestada pelas mulheres", disse Tracy em entrevista.

Os pesquisadores admitem que não têm certeza porque homens e mulheres reagem de maneira diferente ao sorriso. Em um homem, um sorriso aberto pode fazer com que ele pareça demasiado feminino ou muito desesperado por sexo.

O estudo também corrobora a ideia de que as mulheres se sentem atraídas por "bad boys."

"As mulheres se sentem atraídas por homens como James Dean ou Edward, o vampiro. Os sujeitos que têm falhas, mas que têm consciência delas e se sentem atormentados por isso", disse Tracy.

Os homens também consideraram sexualmente atraentes as mulheres cujas expressões e linguagem corporal sugeriam que elas sentiam vergonha.

Os pesquisadores ressaltaram que analisaram apenas as reações iniciais de atratividade sexual e que não recomendam que os homens adotem uma política de não sorrir em relacionamentos de longo prazo.

"Quando as pessoas buscam um relacionamento de longo prazo, levam em conta muito mais que apenas a atratividade sexual. A simpatia da pessoa é muito importante", disse Tracy.

"Logo, não estamos recomendando aos homens que não sejam pessoas legais."