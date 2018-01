Horas depois do fim declarado do Ebola, doença volta a matar

GENEBRA - Em um golpe contra a Organização Mundial da Saúde (OMS), um novo caso de Ebola foi identificado em Serra Leoa, horas depois que a entidade, em Genebra, na Suíça, comemorou o fim do pior surto do vírus na história.

O país africano já tinha sido declarado livre do Ebola em 7 de novembro e, na quinta-feira, 14, o fim da transmissão na Libéria levou a OMS a organizar coletivas de imprensa e anunciar que a batalha tinha sido vencida na região. Mas um teste em uma pessoa que havia morrido no norte de Serra Leoa no início da semana comprovou, na noite desta quinta-feira, que a vítima havia sido contaminada pelo vírus.

Apesar de festejar o fim da doença, a OMS havia alertado que novos casos surgiriam. Ninguém na entidade, porém, imaginava que o primeiro deles viria horas depois da declaração, deixando a direção da OMS em Genebra visivelmente constrangida.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A vítima, para deixar o cenário ainda mais complicado, morreu em Serra Leoa. Mas vinha de uma área próxima à fronteira com a Guiné. Em dezembro de 2013, a OMS se recusou a admitir a existência de um surto na região e, em março de 2014, quando a declaração de emergência foi lançada, o vírus já estava fora de controle.

Só em Serra Leoa foram mais de 4 mil mortes - em toda a região, foram mais de 11 mil. A comunidade internacional gastou mais de US$ 1,6 bilhão para frear o avanço da doença que devastou as economias dos países do oeste da África.