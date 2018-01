Hospitais privados de SP divulgam locais onde há vacina contra H1N1

SÃO PAULO - A Federação dos Hospitais do Estado de São Paulo (Fehoesp) - que representa 500 unidades de saúde no Estado, com cerca de 40 mil leitos - e o Sindicato dos Hospitais do Estado de São Paulo (Sindhosp) divulgam desde esta terça-feira, 5, a lista dos centros de imunização na capital paulista e no interior que aplicam a vacina contra a gripe H1N1.

A listagem, atualizada diariamente, pode ser consultada pela população nos sites www.sindhosp.org.br e www.fehoesp.org.br. Ela contém informações básicas, como nome do estabelecimento de saúde, se tem ou não a vacina, previsão de chegada, telefone e endereço.

De acordo com o doutor Yussif Ali Mere Júnior, presidente da Fehoesp e do Sindhosp, o objetivo é auxiliar a população a encontrar a vacina, já que o poder público dará preferência para grupos de risco.

Mere Júnior observou que, com a antecipação do aparecimento da doença no País, os laboratórios foram pegos de surpresa e tiveram que adiantar sua programação. Por esse motivo, segundo ele, há dificuldade para se encontrar o imunizante neste momento, mas o presidente das entidades acredita que a distribuição seja normalizada nos próximos 15 dias.