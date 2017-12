Hospitais terão reforço para diagnóstico de Ebola, diz ministro

BRASÍLIA - O ministro da Saúde, Arthur Chioro, afirmou na tarde desta terça-feira, 5, que equipes de saúde de hospitais de referência terão reforço nas orientações sobre diagnóstico, tratamento e todos procedimentos de segurança que devem ser adotados no caso de pacientes com suspeita de Ebola.

O ministro afirmou que a pasta vem acompanhando diariamente as informações divulgadas pela Organização Mundial de Saúde e que não há necessidade de fazer nenhuma alteração no sistema existente para vigilância e identificação precoce de pessoas com suspeita da doença.

O ministro informou não haver no País nenhum paciente com suspeita da doença. Na África Ocidental, a doença já provocou 1,2 mil infecções e mais de 700 mortes.