Hospital do Coração faz campanha contra o tabagismo em SP

SÃO PAULO - O Hospital do Coração (HCor) realiza nesta quinta-feira, 22, uma ação para conscientizar as pessoas sobre os problemas causados pelo cigarro. O evento ocorrerá no Conjunto Nacional, na Av. Paulista, em São Paulo, das 10h às 15h.

Uma equipe do HCor fará a medição do índice de monóxido de carbono nos frequentadores do edifício. O objetivo será reforçar aos condôminos e visitantes que o edifício é 100% livre de tabaco. Além disso, a ação vai mobilizar as pessoas sobre os perigos do fumo e os danos causados à saúde do fumante passivo.

"As pessoas precisam ter a consciência de que o cigarro precisa ser gradativamente extinto, pois fumar causa males à saúde e também ao meio ambiente", afirma a psicóloga Juliana Batista, do Programa Cuidado Integral ao Fumante do Hcor.

As informações são do Jornal da Tarde.