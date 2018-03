Hospital do Coração faz palestras sobre saúde e qualidade de vida até quarta

SÃO PAULO - Nesta terça, 9, e quarta-feira, 10, o Hospital do Coração (HCor) realiza palestras gratuitas voltadas à saúde e à qualidade de vida. O evento vai ocorrer na Faculdade Zumbi dos Palmares, a partir das 18h30, em São Paulo.

A nutricionista Maria Beatriz Ross fará palestra nesta terça sobre alimentação saudável, na qual vai discutir a inserção de alimentos equilibrados no cardápio diário. Na quarta, será a vez da coordenadora técnica do Instituto Afro-Brasileiro no HCor, Fernanda Jacques Oliveira, abordar o tema "Fatores de risco para doenças cardiovasculares".

O endereço da faculdade é Avenida Santos Dumont, 843, Armênia. Mais informações pelos telefones (11) 3228-2132 e 3229-4615.