Hospital do DF muda horário de visitas devido à gripe

A Diretoria Geral de Saúde de Taguatinga, na região administrativa do Distrito Federal, estabeleceu nesta quarta-feira, 12, mudanças nos horários de visita do Pronto-Socorro do Hospital Regional de Taguatinga (HRT) como medida preventiva devido ao aumento no número de casos suspeitos de gripe A, segundo a Secretaria de Saúde do município.

As visitas na emergência passam a ser às segundas, quartas e sextas-feiras, sábados e domingos, das 15h às 16h. Será permitido apenas um visitante para cada paciente internado e caberá a este transmitir as informações aos demais familiares. Não será permitida a visita de crianças, idosos e gestantes, que fazem parte do grupo de risco para a influenza A.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A autorização de acompanhante para o paciente internado deverá ser aprovada pela enfermeira de plantão. O acesso às dependências do Pronto-Socorro será restrito e os funcionários lotados em outros setores devem evitar transitar na área de internação, uma vez que podem se constituir em vetores de disseminação da doença.