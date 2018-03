Hospital Ipiranga promove nesta 5ª aula aberta sobre hipertensão arterial

SÃO PAULO - Nesta quinta-feira, 25, às 14h, o Ambulatório Multiprofissional de Hipertensão Arterial do Hospital Ipiranga, unidade ligada à Secretaria de Estado da Saúde, promove uma aula aberta à população sobre hipertensão arterial.

O evento, que acontecerá no anfiteatro do hospital (com capacidade para 200 pessoas), vai discutir aspectos medicamentosos, físicos, emocionais e nutricionais do tratamento. A aula é gratuita e não há necessidade de confirmar a participação com antecedência.

"Cerca de 20% dos pacientes não têm sintomas. Por isso, essa iniciativa é fundamental para alertar a população sobre os riscos de uma doença que progride de forma silenciosa no organismo", afirma o coordenador do ambulatório, Fernando Lara.

O anfiteatro do Hospital Ipiranga está localizado na Avenida Nazaré, 28, 2º andar.