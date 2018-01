Hospital monitora amigo de vítima de gripe suína no Rio

RIO- O Serviço de Epidemiologia e Avaliação do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - o Hospital do Fundão -, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, confirmou nesta sexta-feira, 8, que um segundo paciente está internado e isolado no hospital com sintomas do vírus influenza A (H1N1), causador da gripe suína.

Ele é amigo do jovem de 21 anos que contraiu a doença durante viagem ao México. "Um dos amigos apresenta sintomas de gripe, que não necessariamente é a gripe A. Ele não é suspeito porque não viajou. Foi uma medida nossa de extrema precaução", afirmou o chefe do órgão, Roberto Fiszman.

O rapaz está internado desde ontem. O primeiro diagnóstico confirmado de gripe suína está isolado no hospital do Rio desde terça-feira. O rapaz chegou no sábado de Cancún, no México, em voo com escala na capital do país. Ele apresentou sintomas da doença já no dia seguinte, mas deu entrada no hospital somente na terça-feira.

O jovem é a única das quatro vítimas da doença que ainda está internada. Os outros três casos evoluíram para cura. Um deles não precisou de atendimento em hospital. Nesta sexta-feira, o ministério da Saúde deve divulgar o resultado de 15 exames de pessoas com suspeita de gripe suína.