Hospital público do ABC pede doações de leite materno

SÃO PAULO - O banco de leite do Hospital Estadual Mario Covas, o maior hospital público do ABC paulista, está pedindo ajuda. Com estoque próximo de zero, o hospital precisa de doadoras, e convoca mulheres em fase de amamentação para doarem leite materno.

Atualmente, o banco de leite Humano do hospital trabalha praticamente sem estoque, com apenas 12 doadoras, das quais cinco contribuem frequentemente, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. As interessadas em doar podem entrar em contato com a equipe do Banco de Leite do Hospital Estadual Mário Covas pelo telefone (11) 2829-5021.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Atualmente o hospital trabalha somente com o leite necessário para atender a demanda dos bebês internados, com pouca reserva, o que impede a unidade de ajudar a abastecer outros serviços de saúde. O ideal seria, no mínimo, 25 doadoras.

Podem doar mulheres não portadoras de doenças crônicas, que não fazem uso de nenhum tipo de medicamento, não fumantes e que não ingerem bebidas alcoólicas. Além de salvar vidas, a doação beneficia a própria mãe, que volta ao peso mais rapidamente, produz mais leite, reduz o risco de câncer de mama, de ovários, evita a osteoporose e tem menos sangramento.

Após o contato, uma técnica do hospital vai até a casa da possível doadora para verificar se ela está habilitada a doar leite. As mães aptas já recebem o kit de coleta e orientações sobre técnica de retirada do leite excedente e modo de armazenamento. Com apoio do Corpo de Bombeiros, uma vez por semana os frascos de leite são retirados nas casas das doadoras.