Hubble encontra quarta lua ao redor de Plutão

O telescópio espacial buscava por anéis ao redor do planeta no final de nosso sistema solar quando encontrou a P4 -- nome temporário da lua recém-descoberta.

Com diâmetro estimado entre 13 e 34 quilômetros, a P4 é a menor das quatro luas de Plutão, disse a agência espacial dos EUA em um comunicado.

A maior lua de Plutão, Caronte, tem 1.043 quilômetros de extensão e as outras luas, Nix e Hydra, estão na faixa dos 32 aos 113 quilômetros de diâmetro.

"Acho impressionante que as câmeras do Hubble tenham nos permitido ver um objeto tão minúsculo de forma tão clara a uma distância de mais de 5 bilhões de quilômetros", disse Mark Showalter, do Instituto Seti, de Mountain View, na Califórnia, que liderou o programa de observação do Hubble.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A P4 situa-se entre as órbitas de Nix e Hydra, ambas descobertas pelo Hubble em 2005. Caronte foi descoberta em 1978 no Observatório Naval dos EUA.