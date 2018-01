Hubble 'extremo' faz mais longínqua imagem do céu noturno Juntando dez anos de imagens do Telescópio Espacial Hubble, astrônomos apresentaram na terça-feira a mais longínqua imagem já feita de uma pequena fatia do céu noturno, revelando um caleidoscópio de galáxias e outros objetos celestiais.