Identificada suspeita por morte de menina em hospital

A polícia conseguiu identificar a auxiliar de enfermagem suspeita de causar a morte de Stephanie dos Santos Teixeira, de 12 anos, no Hospital São Luiz Gonzaga, na zona norte de São Paulo, após ter aplicado vaselina na menina em vez de soro. Hoje, a foto da funcionária deve ser enviada ao 73.º Distrito Policial (DP) para que a mãe da vítima tente fazer o reconhecimento fotográfico.

A morte de Stephanie também mobilizou o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) e o Conselho Regional de Enfermagem (Coren), que abriram sindicância para apurar o episódio. A Santa Casa de São Paulo, responsável pela gestão do hospital - referência de atendimento na zona norte -, também investiga o caso.

Desde a morte de Stephanie, ocorrida no sábado, a polícia ouviu cinco funcionários, entre eles uma médica, uma enfermeira e um segurança. Os três se recusaram a fornecer informações sobre o paradeiro da auxiliar e vão responder pelo crime de favorecimento pessoal. Segundo o boletim de ocorrência, policiais foram ao hospital para investigar o caso, mas "todos os funcionários abordados, claramente com objetivos escusos, não fizeram questão alguma de colaborar no sentido de fornecer documentação e nome dos funcionários envolvidos".

Na manhã de ontem, a mãe de Stephanie, Roseane Mércia Teixeira, foi ouvida por duas horas e disse aos policiais que viu o vidro de soro fisiológico vazio ser substituído por outra substância. Na manhã de hoje deve começar mais uma série de depoimentos. Ao todo, 14 funcionários serão ouvidos até a próxima semana, incluindo outros médicos e o diretor do hospital.

Afastamento

Stephanie chegou ao hospital apresentando vômito e diarreia. Na ala de pediatria infantil, recebeu na veia 50 ml de vaselina e começou a passar mal quando recebia a terceira bolsa da substância. Ela morreu oito horas depois.

O caso foi registrado como homicídio culposo (sem intenção de matar). Em nota, a Santa Casa disse estar "consternada" com a morte da criança e afirmou ter afastado os profissionais envolvidos no atendimento da paciente até a conclusão das apurações.

O presidente do Coren, Cláudio Porto, disse que o episódio está relacionado com a má formação dos profissionais de enfermagem. Segundo ele, os erros são cada vez mais frequentes nas unidade de saúde de São Paulo. "Além dos 400 processos abertos desde 2008, temos outros 980 casos de erro de conduta sob investigação." As informações são do Jornal da Tarde.