Idosos criam livro e treinam memória

SÃO PAULO - “Eu pude escrever, eu pude contar uma história que eu sempre queria contar.” A frase, de Therezinha Carelli dos Santos, de 88 anos, mãe de três filhos e avó de quatro netos, resume bem a importância e a simplicidade do projeto que culminou com o livro Histórias Que Se Encontram, recém-lançado pelo GerosCenter, espaço de lazer e de manutenção de saúde física e mental do Lar Sant’Ana, residencial de idosos mantido pela Liga Solidária no Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

No fim do ano passado, ao longo de quatro encontros de 1h30 cada, 18 vovós e vovôs tiveram a ajuda da educadora social e especialista em políticas públicas Cida Lemos para traduzir em palavras e ilustrações quatro contos, quatro histórias que eles gostariam de contar.

Voluntária, foi a primeira vez que Cida trabalhou com esse tipo de público. E com um desafio: metade dos participantes tem doença de Alzheimer. “O livro é a síntese de nossas atividades. Trabalhamos a memória do aqui e do agora”, diz a educadora. “Com técnicas de teatro e ilustração, conseguimos extrair as histórias que gostariam de escrever.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Família Feliz, A Renovação, Tico e Fada e Dois Amigos são obras coletivas. As histórias foram assinadas por todos os participantes: Anna Miguel Attie, Aylsa Ludovice Peake, Carmen Costa Verlangieri, Dagmar Barretto Araújo, Eloah Galvão Rodrigues, Francisco Sera Rocasalbas, Isolina Guimarães Salles, Maçae Inada, Maria Alice Carvalho de Resende, Maria Aparecida Salgado Orsi, Maria Isabel Vasquez Gonzalez, Maria José Sawaia, Maria Perpétua da Cunha Mendes, Rosaly Muniz Ribeiro Herling, Taka Hattori, Therezinha Carelli dos Santos, Therezinha de Souza Granziera e Therezinha Prada Estrela.

“Para mim, o principal resultado do projeto foi a união que se formou entre nós. Nos encontros, cada uma queria projetar a história da amiga”, diz Maria Alice de Resende, de 90 anos, mãe de quatro filhos, avó de quatro netos e bisavó de dois. “O que mais vale é a amizade.”

Autógrafo. No fim de abril, o livro foi lançado para familiares no próprio Lar Sant’Ana. “Foi a nossa manhã de autógrafos”, orgulha-se Anna Miguel Attie, de 84 anos, três filhos, seis netos, uma bisneta. De acordo com Cristiane Felipe, gestora do GerosCenter, a ideia é promover uma nova leva em breve. “Se tudo der certo, faremos um por ano”, adianta.