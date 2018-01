Idosos têm orientação gratuita contra doenças oculares em SP SÃO PAULO - A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo promove nesta terça-feira, 24, uma palestra para orientar idosos sobre problemas oculares, no Centro de Referência do Idoso da Zona Norte, em São Paulo. O evento começa as 11 horas e a entrada gratuita.