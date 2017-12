Imagem das Ilhas Canárias é eleita a melhor foto do ano tirada pela Nasa

Os seguidores da Nasa na internet escolheram, pelo segundo ano consecutivo, uma imagem das Ilhas Canárias, na Espanha, como a foto do ano entre as milhares captadas por vários satélites. O Observatório da Terra da agência espacial americana divulgou nesta segunda-feira, 7, o resultado final do segundo torneio que organiza para que internautas de todo o planeta escolham sua imagem do ano.

Foto: EFE

Na fotografia ganhadora, captada pelo satélite Terra no dia 13 de junho de 2013, as sete ilhas do arquipélago canário, no Atlântico, parecem navegar sobre a água, deixando para trás um rastro no Oceano Atlântico. Na verdade, a foto mostra como os ventos predominantes no arquipélago, os alísios, batem ao norte das ilhas, as rodeiam e deixam ao sul uma zona de calma com pequenas ondas.

O concurso começou com 32 imagens pré-selecionadas pela Nasa. Chegaram à final a fotografia das Ilhas Canárias e a da erupção do vulcão Kliuchevskoi, na península de Kamchatka (Rússia). Entre as outras candidatas estavam uma imagem da quebra do mar de gelo no Alaska, captada pelo satélite Suomi NPP, e um mapa que reflete a contaminação causada nos oceanos pelo tráfico marítimo a partir das medições do satélite Aura.

No ano passado, os seguidores da Nasa também escolheram uma foto das Ilhas Canárias, tirada pelo satélite EO-1, da gigantesca mancha esverdeada causada por uma erupção submarina na ilha. A imagem deste ano foi tirada por Terra, um satélite de EUA, Canadá e Japão, lançado em 1999 pela Nasa para vigiar do espaço as mudanças que estão acontecendo no planeta.