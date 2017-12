Imagem de cometa mostra cratera feita pelo homem

SÃO PAULO - As novas imagem do cometa Tempel 1 realizadas pela sonda Stardust da Nasa na segunda-feira, 14, mostram uma cratera resultante da missão Deep Impact de 2005, quando o Tempel 1 lançou um projétil na superfície dele para estudar sua composição por meio do material desprendido na colisão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Nasa divulga imagem de cometa Tempel 1

Saiba mais sobre a missão da sonda Stardust

As 72 fotos tiradas pela sonda, segundo a Nasa, também permitem aos cientistas compreender melhor a estrutura do cometa, que tem um núcleo frágil. Durante a aproximação, também foi possível acumular 468 kilobytes de informações sobre a poeira da cauda, que é a atmosfera do cometa.

O objetivo do encontro da sonda com o Tempel 1 é estudar pela primeira vez as mudanças na superfície do corpo celeste que circula entre as órbitas de Marte e Júpiter. Os dados desse novo empreendimento vão fornecer informações importantes sobre como se formam e evoluem a família de cometas de Júpiter, disse a Nasa em comunicado.