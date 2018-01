Imagem de siameses separados se olhando pela 1ª vez mobiliza as redes

Os pais dos gêmeos siameses Jadon e Anias McDonald, de 1 ano, mobilizaram as redes sociais ao divulgarem pelo Facebook uma imagem que mostra as crianças se olhando pela primeira vez. Os irmãos, que compartilhavam uma área de 5 x 7 centímetros do tecido cerebral, foram separados em uma cirurgia realizada no dia 14 de outubro, no Centro Médico Montedfiore, em Nova York, nos Estados Unidos.

A cirurgia de separação e reconstrução do crânio levou 16 horas e foi considerada um sucesso. Havia risco de morte durante o procedimento ou de danos cerebrais. Estudos apontam que 80% dos gêmeos unidos pela cabeça morrem em decorrência de complicações. Mas o procedimento foi bem-sucedido e os meninos se recuperam bem.