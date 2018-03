O centro da Via-Láctea, a 27.000 anos-luz da Terra, normalmente é obscurecido por espessas nuvens de poeira, mas imagens feitas usando luz infravermelha conseguem penetrar essa cobertura, como no caso da foto tirada pela câmera Isaac, do telescópio VLT, mantido pelo Observatório Europeu Sul (ESO), no Chile. O infravermelho revela a densa aglomeração de estrelas no núcleo de nossa galáxia.