Imagem revela redemoinhos na atmosfera do planeta Saturno

O planeta Saturno, fotografado em infravermelho pela Cassini. Divulgação/Nasa

Imagem produzida pela sonda Cassini em abril e divulgada nesta quinta-feira, 8, usando um filtro sensível à luz infravermelha, revela redemoinhos na atmosfera de Saturno, junto á sombra dos anéis do planeta gigante.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A imagem foi feita a uma distância de 1,4 milhão de quilômetros de Saturno, num ângulo de 67º entre o Sol, o planeta e a sonda. A escala da imagem é de 79 quilômetros por pixel.

A Cassini foi lançada em 1997, juntamente com a sonda europeia Huygens. O conjunto chegou a Saturno em 2004. A Huygens foi lançada em Titã, uma lua de Saturno, e enviou dados da atmosfera do satélite. Já a Cassini permanece no espaço, estudando o planeta gigante, seus anéis e luas.

O programa deveria ter sido encerrado em 2008, mas obteve uma prorrogação até 2010, que foi renovada até 2017. O orçamento da Nasa traz uma verba anual de US$ 60 milhões para o prosseguimento do estudo do planeta dos anéis.