Imagens da Nasa mostram vulcões em erupção vistos do espaço

Imagens feitas por satélites da Nasa, a agência espacial americana, mostram a atividade do vulcão Grimsvotn, na Islândia, que entrou em erupção no último sábado, e ajudam a mostrar a dimensão e o impacto do fenômeno. A erupção do Grimsvotn já provocou o cancelamento de centenas de voos na Europa.

No ano passado, as cinzas de outro vulcão islandês, o Eyjafjallajokull, provocaram o cancelamento de cerca de 100 mil voos na Europa ao longo de quase um mês, gerando um prejuízo estimado em US$ 1,7 bilhão (cerca de R$ 2,75 bilhões).

As imagens feitas pela Nasa ajudam especialistas a estudar erupções e muitas vezes até servem como primeiro alerta para as atividades vulcânicas.

Em maio de 2006, o início da erupção do vulcão Cleveland, no Alasca, foi visto inicialmente por ocupantes da Estação Espacial Internacional, que avisaram o Observatório de Vulcões do Alasca.

Outras imagens registradas pela Nasa incluem as erupções recentes do monte Etna, no sul da Itália, do vulcão Mayon, nas Filipinas, e dos vulcões Mauna Loa e Mauna Kea, no Havaí.

