Imagens podem ser evidência de água corrente em Marte, diz estudo

Imagens das montanhas de Marte podem representar a melhor evidência até agora de água corrente em estado líquido no planeta, um componente essencial para a existência de vida, aponta uma pesquisa. As conclusões do estudo suíço-americano foram publicadas na revista Science.

As imagens feitas pela Mars Reconnaissance Orbiter, a sonda americana que busca evidências de água em Marte, mostram manchas escuras de alguns metros de largura. Elas emergem entre afloramentos rochosos e correm centenas de metros por uma elevação até a planície abaixo.

As manchas aparecem nas encostas que recebem os raios de sol do verão, correm por obstáculos e por vezes se fundem ou se separam, mas quando o inverno retorna, as manchas desaparecem. Isso sugere que elas são formadas por lama descongelada, dizem os pesquisadores.

"É difícil imaginar que elas são formadas por qualquer coisa que não seja fluido que desce as montanhas", disse Richard Zurek, cientista do projeto Mars Reconnaissance Orbiter, da Nasa.

Água salgada

No entanto, elas aparecem quando ainda está muito frio para que a água permaneça em estado líquido.

"A melhor explicação para isso até agora é um fluxo de água salgada, embora este estudo não prove isso", disse o geólogo e autor principal do estudo, Alfred McEwen, da Universidade do Arizona (EUA).

A salinidade faz a água congelar sob temperaturas mais baixas, e essas montanhas podem ter fluxos de água tão salgados como o dos oceanos da Terra. "Este pode ser primeiro fluxo de água", disse ele.

A descoberta pode ter profundas implicações para as buscas por vida extraterrestre.

"A água em estado líquido é essencial para a vida e encontramos vida na Terra em praticamente qualquer umidade", afirma Lewis Dartnell, biólogo da University College of London, que não esteve envolvido no estudo.

"Portanto, é possível que existam micróbios resistentes vivendo nestes curtos períodos de degelo de verão na superfície gelada de Marte", disse. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.