Inca incentiva voluntários no Dia Nacional do Doador de Sangue

RIO DE JANEIRO - No Dia Nacional do Doador de Sangue, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) no Rio de Janeiro pede doações para abastecer o estoque que atende pacientes de suas cinco unidades hospitalares. A instituição atende, em média, 1,3 mil pacientes e realiza 700 cirurgias por mês.

A coordenadora de Hemoterapia do Inca, Iara Motta, disse que houve uma redução nas doações voluntárias na segunda quinzena deste mês. Há necessidade especial de plaquetas, indispensáveis à coagulação sanguínea.

Em Brasília, a data é marcada pelo lançamento da campanha "Faço parte desta corrente - Doo o meu melhor", da Fundação Hemocentro. A iniciativa busca formar uma corrente em prol da doação voluntária de sangue e medula óssea.