Inca recebe doações para crianças em tratamento de câncer

SÃO PAULO - A Área de Ações Voluntárias do Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Rio de Janeiro, está recebendo doações de brinquedos, como jogos de tabuleiro e fantasias, para a festa realizada anualmente aos pacientes infantis da instituição. O evento, em outubro, terá como tema os contos de fadas, com histórias de princesas e heróis.

Segundo a coordenadora do IncaVoluntário, Emília Rebelo, é necessário começar a arrecadar as doações com antecedência para que todas as crianças em tratamento sejam presenteadas. "Atualmente, temos mais de 200 crianças em tratamento na área de pediatria. Contamos com a colaboração da população para nos ajudar a levar carinho e amenizar o sofrimento delas", afirma.

Ainda de acordo com Emília, todos os pacientes, mesmo os que estão internado e em tratamento intensivo, receberão os presentes. "Cada criança recebe um kit com cerca de dez brinquedos. Além disso, festas como essa são importantes para humanizar o ambiente hospitalar e melhorar a autoestima dos pacientes", enfatiza a coordenadora.

Para contribuir com o Inca, basta entrar em contato pelos telefones: (21) 3970-7926 ou 3970-7962, ou comparecer à Rua Washington Luiz, 35, sala 171, no centro do Rio.