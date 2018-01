Incor anuncia que superou 1 mil transplantes de órgãos

SÃO PAULO - Em evento realizado na manhã desta segunda-feira, 1 °, o Instituto do Coração ( Incor ) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) anunciou que superou a marca de 1 mil transplantes de coração e de pulmão. O procedimento é realizado desde 1985.

O professor de história Elias Manoel da Silva, de 53 anos, foi a milésima pessoa a ser transplantada e acompanhou o evento. "Ser o número mil representa muito para mim, porque tive minha vida recomposta. Tive um problema de coração dilatado e fiquei internado de julho a setembro do ano passado."

Recuperado do procedimento, ele, que recebeu um coração, ressalta a importância da doação de órgãos. "Depois da morte de um ente, a doação é a coisa mais importante para a vida que se foi. O morto leva coração, dois pulmões, pele, todos os órgãos morrem. Quando a pessoa doa, salva vidas."

Procedimentos. O instituto realizou, até 30 de junho deste ano, 1.080 cirurgias. Neste ano, fez 22 transplantes de coração, seis de coração infantil e 21 de pulmão. Mas o desafio ainda é encontrar doadores.

"Há bastante doadores no Brasil, mas ainda está aquém. O Incor tem toda a tecnologia para a captação de órgãos. Inclusive, temos helicópteros e aviões do governo do Estado para pegar órgãos. O desafio é ter os doadores", afirma Roberto Kalil Filho, presidente do conselho diretor do Incor.

Ricardo Barros, ministro da Saúde, acompanhou o evento e disse que o governo federal prevê a continuidade de investimentos para a realização de transplantes no País. "Na qualidade dos transplantes, o Brasil é protagonista e queremos que continue sendo. A minha presença representa o apoio do governo federal e os recursos que estão sendo transferidos já são aqueles programados mais emendas parlamentares que estão sendo liberadas conforme os processos estão sendo concluídos em Brasília."