Índice de cura da tuberculose no País está distante do recomendado

O porcentual de cura da tuberculose no Brasil passou de 69% em 2002 para 73% em 2008, índice ainda distante dos 85% recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Em 2008, o país registrou 70.989 novos casos da doença.

De acordo com o Ministério da Saúde, a tuberculose é a principal causa de morte de portadores do vírus HIV. Em 2002, 26,7% dos pacientes com tuberculose fizeram exames para a detectar o vírus HIV e em 2008, o índice passou para 48%.

O coordenador-geral do Programa Nacional de Controle da Tuberculose, Dráulio Barreira, lembrou que quanto mais precoce for o diagnóstico, melhores as chances de sobrevida.

O representante da Organização Panamericana de Saúde (Opas), Diego Victoria, afirmou que uma em cada três pessoas que contarem tuberculose no mundo não tem acesso a um diagnóstico preciso e a um tratamento eficaz para a doença.

"Temos que encontrar novos e melhores meios para combater essa doença. Novos medicamentos, métodos mais rápidos para diagnóstico, vacina, serviços de saúde mais acessíveis".

Para Diego Vistoria, o trabalho em parceria é fundamental, sobretudo entre União, estados e municípios. "Temos que somar forças para que o controle da tuberculose esteja sempre na pauta".