Indonésia anuncia mais 15 mortes por gripe aviária em 2009

A Indonésia informou nesta quarta-feira, 6, que foram registradas mais 15 mortes por gripe aviária em 2009. Com isso, subiu para 134 as vítimas da doença no país. São os primeiros dados oficiais sobre a doença desde março, mostrando que, apesar de a gripe aviária seguir ativa, o número de casos está em queda.

O Ministério da Saúde informou que 20 pessoas foram infectadas com a gripe aviária no ano passado e que 19 dos casos foram fatais. Quatro das mortes já haviam sido divulgadas.

A Indonésia deixou de anunciar os casos individuais em março, em meio a divergências sobre as mortes pelo vírus. O ministério afirmou em comunicado que a morte mais recente ocorreu em 23 de setembro, sem acrescentar detalhes. Foram registrados na Indonésia 161 casos de gripe aviária desde 2005, com 134 mortes. A Indonésia é o país mais afetado pelo vírus. As informações são da Associated Press.