Indústria francesa anuncia vacina contra dengue para 2015

GENEBRA - O processo de elaboração de uma vacina contra a dengue entrou em sua fase final e poderá estar pronta para ser usada em 2015, o que representaria uma grande evolução para combater a segunda doença tropical mais comum no mundo. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 21, pela indústria farmacêutica francesa Sanofi-Aventis, que trabalha na criação de uma vacina contra a dengue há mais de 15 anos.

Para garantir que o processo de imunização tenha início assim que a vacina começar a ser produzida, a farmacêutica assinou um acordo com o Instituto Internacional de Vacinas (IVI), para também tornar a dengue uma doença que possa ser evitada.

Com apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do financiamento da Fundação Bill & Melinda Gates, que doou US$ 6,9 bilhões, o Instituto criou a Iniciativa para a Vacina contra a Dengue, cujo objetivo é reunir informações para ajudar os governos a implementar as políticas necessárias para a prevenção da doença.